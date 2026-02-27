إعلان

إقالة 19 نائبا بالبرلمان الصيني بينهم 9 عسكريين

كتب : مصراوي

05:02 م 27/02/2026

المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

بكين- (أ ب)

عزل المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) 19 عضوا، بينهم 9 ضباط عسكريين، قبل أسبوع من بداية اجتماعه السنوي.

ولم يوضح الإعلان الذي صدر في وقت متأخر من أمس الخميس، سبب عزل النواب، ولكن مثل تلك الإقالات مرتبطة بشكل عام بتحقيقات في الفساد.

ولم تظهر حملة لمكافحة الفساد، أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج أي هوادة بعد أكثر من عقد. وجرى استهداف الجيش في السنوات الأخيرة بما في ذلك إقالة قائده الشهر الماضي فيما يسعى شي إلى إصلاح القوات المسلحة وتحديثها.

ويقول المحللون إن الحملة أيضا تمثل وسيلة شي وهو في عامه الرابع عشر في السلطة، لإزالة خصومه المحتملين وضمان الولاء بين مرؤوسيه.

وليس من المرجح أن يكون للإقالات تأثير كبير على اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الذي سوف يطلق اجتماعه السنوي الخميس المقبل ومن المتوقع أن يستمر أسبوعا.

المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني عزل النواب في الصين الرئيس الصيني حملة لمكافحة الفساد

