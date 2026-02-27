إعلان

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن إحدى مناطق مدينة المنيا غدًا

كتب : محمد جمال

03:26 م 27/02/2026

قطع مياه الشرب

المنيا - جمال محمد:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عن قطع المياه، غدًا السبت، عن منطقة الكوبري العالي وحتى شارع كنيسة السيدة العذراء بحي جنوب المدينة، من الرابعة فجرًا وحتى الثانية عشر ظهرًا، وذلك لإجراء أعمال صيانة بمنطقة الحبشي.

توفير بدائل لتيسير احتياجات المواطنين

وأوضحت الشركة أنها ستوفر سيارات مياه مجانية لتغطية المناطق المتأثرة، كما ناشدت المواطنين والمخابز والمؤسسات الحيوية بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع لضمان سير الأعمال والخدمات بشكل طبيعي.

قطع المياه بالمنيا

