بسبب إيران.. سكان إسرائيل يعيشون في حالة من الرعب والارتباك

خرج المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيفي ديفرين، اليوم الجمعة، في محاولة لتهدئة الجبهة الداخلية، مؤكدا أن قواته تتابع التطورات الإقليمية "بيقظة تامة"، وذلك في ظل حالة من الرعب والارتباك تسود الأوساط الإسرائيلية ترقبا لرد إيراني محتمل.

إسرائيل تعيش حالة ترقب

بحسب صحيفة "معاريف" العبرية، اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال بحالة "عدم اليقين" والتوتر الشديد الذي يعيشه الجمهور الإسرائيلي نتيجة التصعيد المستمر، قائلا: "نحن ندرك حالة القلق السائدة.. الجيش يراقب الوضع في إيران عن كثب وهو في حالة جاهزية قصوى"، مشيرا إلى وجود تنسيق كامل مع الولايات المتحدة لتعزيز منظومات الدفاع، مع زعمه عدم وجود تغيير في "تعليمات الجبهة الداخلية" حتى اللحظة.

تحذير أمريكي من السفر لإسرائيل

وفي سياق متصل يعكس جِدية "المخاطر الأمنية"، أصدرت السفارة الأمريكية لدى سلطات الاحتلال تحديثا رسميا لتحذيرات السفر، أبقت فيه إسرائيل عند المستوى الثالث الذي يطالب الرعايا بـ "إعادة النظر في السفر".

كما اتخذت واشنطن خطوة تصعيدية "لافتة"، بإعلان الموافقة على مغادرة الموظفين "غير الأساسيين" في الحكومة الأمريكية وعائلات الدبلوماسيين العاملين في البعثات الأمريكية داخل إسرائيل؛ وذلك تحسبا لاندلاع مواجهة عسكرية شاملة في المنطقة.

تأمين مراكز السيادة بالقدس

وفي مؤشر ميداني يعكس ذروة الاستنفار، نُصبت منصات لمنظومة "القبة الحديدية" الدفاعية بالقرب من مقر "الكنيست" الإسرائيلي في القدس المحتلة؛ ضمن الاستعدادات الدفاعية المكثفة لمواجهة ضربات انتقامية محتملة من إيران، في تحرك يستهدف تحصين المراكز السيادية للكيان ضد سيناريوهات القصف المباشر.

الاحتلال بين الرعب والتأهب

وبين رعب الشارع وتأهب جيش الاحتلال، تظل إسرائيل أسيرة لانتظار الرد الإيراني، في مشهد يعكس بوضوح هشاشة الجبهة الداخلية أمام احتمالات الحرب الشاملة التي تلوح في الأفق.