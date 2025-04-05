كشف ملابسات تداول فيديو بقيام أشخاص بترويج المخدرات بشبرا الخيمة



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات تداول مقطع فيديو قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية بورود معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية من المقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم.

بالفحص بقيادة المقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة أمكن تحديدهم وهم (3 أشخاص "سبق إتهامهم فى قضايا " مخدرات ، مشاجرة ، حيازة سلاح نارى" – مقيمين بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب مصطفي الحصري والنقيب أحمد خليل والنقيب محمد الحسينى والنقيب محمد الجزار معاوني رئيس المباحث تم ضبطهم وبحوزتهم (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرام بودرة حشيش صناعى - كمية لمخدرى "الهيروين، البودر" – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.