إعلان

كشف ملابسات تداول فيديو بقيام أشخاص بترويج المخدرات بشبرا الخيمة

08:02 ص السبت 05 أبريل 2025

مديرية أمن القليوبية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات تداول مقطع فيديو قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية بورود معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية من المقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم.

بالفحص بقيادة المقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة أمكن تحديدهم وهم (3 أشخاص "سبق إتهامهم فى قضايا " مخدرات ، مشاجرة ، حيازة سلاح نارى" – مقيمين بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب مصطفي الحصري والنقيب أحمد خليل والنقيب محمد الحسينى والنقيب محمد الجزار معاوني رئيس المباحث تم ضبطهم وبحوزتهم (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرام بودرة حشيش صناعى - كمية لمخدرى "الهيروين، البودر" – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ملابسات تداول فيديو قيام أشخاص بترويج المخدرات شبرا الخيمة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"أيديكم مُلطَّخة بدماء شعبي".. مهندسة في مايكروسوفت تُقاطع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها (فيديو)
انهيار الذهب والفضة والنفط.. رد الصين على رسوم ترامب الجمركية يزلزل الأسواق العالمية
تراجع بأكثر من 3%.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العالمية
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة خلال الأسبوع المقبل