ضحية النمر بسيرك طنطا يرد على اتهامات شقيق أنوسة كوتة.. شاهد ماذا قال -فيديو

الغربية ـ مروة شاهين:

رد محمد البسطويسي، عامل السيرك الذي بترت ذراعه إثر هجوم نمر عليه داخل سيرك طنطا خلال عرض في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، على تصريحات منذر شقيق أنوسة كوتة، مدربة الأسود الشهيرة.

وكذب البسطويسي ما قاله منذر بأن وجوده في العرض كان بصفته مساعدًا لمدربة الأسود، مؤكدًا أنه كان متواجدًا ضمن فريق العمل وليس للتصوير مع أصدقائه الحاضرين للعرض كما زعم.

وأوضح البسطويسي في تصريحات لموقع "مصراوي"، أنه يعمل في السيرك بأجر يومي قدره 170 جنيهًا خلال فترة العيد، وكانت مهمته ربط الأسود والنمور من خارج القفص لمساعدة المدرب أثناء العرض، وأنه أثناء قيامه بعمله، هجم عليه النمر المجاور له.

وأشار محمد إلى أنه يعمل مع أنوسة كوتة منذ عامين كمساعد، وتواجد معها في العديد من العروض داخل أكثر من سيرك، كما سبق له العمل مع محمد الحلو لأكثر من 5 سنوات كمساعد مدرب أيضًا.

واستنكر العامل المصاب تصريحات شقيق أنوسة قائلًا: "أنا معنديش أملاك ولا بيت مليان كلاب زي ما قال منذر شقيق أنوسة، ولو عندي مكنتش هروح أشتغل بـ 170 جنيه في اليوم".

وعبر البسطويسي عن حزنه قائلًا: "أنا زعلان عشان كابتن أنوسة مسألتش حتى عليا. لو كانت وقفت جنبي وسألت عني مكنتش اتكلمت وطلبت بحقي. أنا مصاب نتيجة خطأ في العمل ومش هسيب حقي منهم".

يُذكر أن السيرك الكائن بمنطقة المعرض بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اعتاد تقديم عروض مميزة للزوار خلال أيام عيد الفطر، وكان عرض أنوسة كوتة، مدربة الأسود الشهيرة، من ضمن هذه العروض، بمشاركة 5 أسود ونمور.

وبعد بدء العرض، قام أحد العاملين الموجودين خارج القفص الحديدي بمد يده داخله، فقام النمر بالتهامها، وتم نقله على الفور إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتمكن المدربون من السيطرة على الأسود الموجودة داخل القفص ومنعها من الخروج إلى الجمهور، والسيطرة عليها بعد حالة من الهلع والخوف انتابت الحاضرين، وجرى الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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