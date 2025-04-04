تجاوزت سرعتها الـ 40 كيلو.. رياح شديدة واضطراب حالة البحر بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

تتعرض محافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة، لرياح الشديد، وإضراب حالة البحر، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى.

ووجه اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، رؤساء المدن بمتابعة الشواطئ، والتأكد من وجود منقذين عليها، ومنع المواطنين من نزول المياه بالشواطئ التي تشكل خطر على حياتهم، والتنسيق مع إدارات المرور لنشر الارتكازات المرورية وتفعيل الرادارات على الطرق الدولية للجد من السرعة.

كما أكد على ضرورة جاهزية معدات الحملة الميكانيكية، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية للتحرك الفوري في حالة حدوث أي طوارئ، مع تمشيط الطرق الرئيسية والدولية بشكل دوري، ورفع أي تراكمات رملية تخلفها الرياح.

وأوضح مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن المحافظة يسودها طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، ونشاط الرياح التي تجاوز الـ 40 كيلو متر في الساعة ساعد على الإحساس ببرودة الطقس نهارًا، وهذه الرياح محملة بالرمال الخفيفة داخل الظهير الصحراوي فقط.

وأشار إلى أن حالة البحر مضطربة نتيجة نشاط الرياح الشمالية الغربية، وارتفاع الأمواج به يتراوح بين 2 حتى 2,5 متر، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمركز لم تتلقى أي اخطار بإيقاف حركة الملاحة بالموانئ البحرية، أو الطرق الدولة حتى الآن.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 25 والصغرى 17، وفي مدينة رأس سدر العظمى 26 والصغرى 16، وفي مدينة طابا العظمى 26 والصغرى 13، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 20 و الصغرى8، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 29 والصغرى 20 درجة.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، ونشاط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.







