رياح وأتربة وانعدام للرؤية..العاصفة تصل محطتها الأخيرة في أسوان - صور

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت محافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، موجة من الطقس السيء، بعد وصول العاصفة الترابية التى شهدتها معظم محافظات الجمهورية اليوم إلى محطتها الأخيرة بمحافظة أسوان.

وأدت العاصفة إلى انعدام الرؤية، وانتشار الرياح المحملة بالأتربة والرمال فى معظم مدن ومراكز المحافظة.

وكان اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أصدر صباح اليوم توجيهاته للمسئولين برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع حالة الطقس المتقلبة، حيث قامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر نظراً للأحوال الجوية وشدة الرياح المحملة بالرمال والأتربة وضعف الرؤية.

وشدد محافظ أسوان، على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أى أحداث طارئة، على أن تقوم إدارة المرور بالطرق السريعة الصحراوى الغربي أسوان / القاهرة، وأسوان / أبو سمبل البري، بالتنبية على سائقي الأتوبيسات والسيارات والمركبات بتوخي الحذر أثناء السير للحفاظ على السلامة العامة للمستقلين لهذه المركبات.

وقال المهندس بحري سامي البربري، مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان، إنه تم التنبية على كافة الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على اختلاف أنواعها بإيقاف النشاط الملاحي، لحين تحسن الأحوال الجوية، مع حظر الإبحار والمغادرة بصفة قطعية.

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