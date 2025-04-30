أسوان تتحدى العاصفة.. طقس مستقر وسماء صافية والحرارة تصل 40 درجة- فيديو وصور

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، حالة من الطقس المستقر رغم تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بحدوث عاصفة ترابية، حيث خالفت الأحوال الجوية التوقعات، وبدت السماء صافية حتى الآن.

وسجّلت درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت العظمى 40 درجة مئوية، وسط أجواء شديدة الحرارة خاصة خلال ساعات الظهيرة.

ورغم الاستقرار الظاهري، كانت محافظة أسوان قد رفعت درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لأي طارئ، كما قررت تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات، بما في ذلك جامعة أسوان، في إطار إجراءات احترازية لتأمين الطلاب والمواطنين من أي تداعيات مفاجئة.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية تجدد نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب الصعيد، مما يستوجب توخي الحذر خاصة لمرضى الحساسية والتنفس، ومتابعة النشرات الجوية أولاً بأول تحسبًا لأي تقلبات مفاجئة.