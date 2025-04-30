المنيا تعلق الدراسة الأربعاء تحسبًا للعاصفة الترابية

المنيا – جمال محمد:

أصدر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قرارًا بتعليق الدراسة غدًا الأربعاء، في جميع المدارس والجامعات الحكومية والخاصة على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع جامعة المنيا، في ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن عاصفة ترابية شديدة تضرب البلاد.

وأكد المحافظ أن القرار يأتي حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات وتفاديًا لأي مخاطر محتملة نتيجة سوء الأحوال الجوية. وشدد على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات المعنية، في ظل توقعات بتأثر البلاد بمنخفض خماسيني مصحوب برياح تتراوح سرعتها بين 40 و60 كم/س، وتصل في ذروتها إلى 80 كم/س، ما قد يؤدي إلى تدنٍ شديد في مدى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق المكشوفة.

وأعلنت جامعة المنيا، بما في ذلك الجامعة الأهلية، عن تعطيل الدراسة بكافة الكليات، مراعاة للظروف المناخية ولأوضاع الطلاب القادمين من خارج المحافظة. كما عمّمت مديرية التربية والتعليم القرار على جميع الإدارات التعليمية لتيسير عملية الإبلاغ وضمان سلامة الطلاب.

ودعت المحافظة المواطنين، خاصة كبار السن ومرضى الجهاز التنفسي، إلى تجنب الخروج وقت العاصفة، وناشدت السائقين الالتزام بالحذر على الطرق السريعة والداخلية، والابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة واللافتات المعدنية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.