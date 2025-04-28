محافظ بني سويف يتفقد مشروعات الدواجن المركزية -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل، لمتابعة سير العمل بالمشروع، والوقوف على متطلبات دعمه وتطويره وزيادة الإنتاجية، ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني.

وخلال الزيارة تابع المحافظ سير العمل داخل مصنع العلف الذي ينتج أعلاف خالية من المكونات الحيوانية، متفقدا مكونات وأقسام المصنع، للاطمئنان على توافر الرصيد الكافي من مخزون الأعلاف

كما تفقد المحافظ منفذ البيع بمحطة السادات لإنتاج بيض المائدة، ومتابعة منظومة العمل، والإطلاع على كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع، علاوة على تفقد المشروع المجري الذي يضم عنبرا حديثا للتربية أوتوماتيك يعمل بطاقة 50 ألف كتكوت، وكذلك عنبر قديم داخل خطة التطوير، و 3 عنابر إنتاج أخرى قديمة يعمل كل عنبر منها بطاقة 22.5 ألف طائرا، بجانب تفقد عنبر الإستقبال والتربية، مشيراً إلى خطة المحافظة الجاري تنفيذها للتوسع وفتح منافذ جديدة للمشروع، لتوفير احتياجات المواطنين من تلك السلعة الإستراتيجية، مما يساهم في ضبط الأسعار في السوق المحلي بالمحافظة

ناقش المحافظ مع القائمين على المشروع بعض النقاط والمقترحات اللازمة لتعزيز إنتاجية المشروع، وتتعلق بمدى الاستفادة من المساحات التي جرى تأهيلها وإضافتها وتقدر بنحو 6 أفدنة بعد إزالة الحشائش، والغاب، منها وتسويتها، وإعداد بيان متكامل كخريطة توضيحية للموقع العام للمشروع والعنابر القائمة ومكونات كل مشروع ومصنع على حدة والمساحات الفارغة، مع التوجيه بعمل الدراسة الفنية اللازمة لاختبار وبيان مدى تحمل التربة بتلك المساحات لتحديد حجم ونوع وطبيعة النشاط الممكن إضافته للمشروع.