إقبال طلاب الثانوية العامة بالأقصر على محاضرات المراجعة النهائية المجانية -صور

الأقصر- محمد محروس:

واصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، تقديم محاضرات المراجعة النهائية المجانية في مختلف المواد الأساسية، وذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وفي هذا السياق، تفقد الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، سير المحاضرات التي شهدت حضورًا طلابيًا كثيفًا، حيث تابع محاضرتي اللغة العربية التي حاضر فيها كلًا من أحمد علي عبد الحق وحجاج محمد أحمد، واللغة الإنجليزية التي حاضر فيها أحمد حسن وسط تفاعل ملحوظ من الطلاب الذين حرصوا على الاستفادة من هذه المبادرة المجانية.

وأكد جارح خلال جولته أن هذه المحاضرات تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير الدعم الأكاديمي والنفسي للطلاب قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مشيرًا إلى أن المحاضرات مستمرة وفق جدول زمني محدد يغطي جميع المواد الأساسية، مع نخبة من أفضل المعلمين المتخصصين، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب.

وقد أشاد الطلاب وأولياء الأمور بهذه المبادرة، معربين عن امتنانهم للجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عنهم ومساعدتهم على تحقيق أفضل النتائج.