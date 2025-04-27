السجن المشدد 15 عامًا لعاطل أدين بقتل شخص في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم "أ.إ.ا" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وذلك بعد إدانته بجريمة قتل المجني عليه "م.م.م" باستخدام سلاح أبيض، إثر مشاجرة نشبت بينهما؛ كما ألزمته المحكمة بدفع المصاريف الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة للنظر فيها.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال البغدادي، وعضوية كل من المستشار إيهاب سلامة شاهين، المستشار عمر أحمد فتحي، والمستشار محمد جميل خلف الله؛ وشارك في جلسة المحكمة حاتم طارق، وكيل النيابة العامة، وسكرتير المحكمة أحمد مينا مجدي.

وفقًا للتحقيقات، بدأت الواقعة عندما تلقى ضباط قسم شرطة الدخيلة إخطارًا من الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل في نطاق القسم.

وكشفت التحريات أن المتهم، وهو عاطل، دخل في مشاجرة مع المجني عليه، تطورت إلى مواجهة جسدية، حيث تدخل الأهالي لفض النزاع؛ إلا أن المجني عليه عاد بعد ذلك ليستأنف الاشتباك مع المتهم، الذي كان يحمل سلاحًا أبيض، ليقوم بطعن المجني عليه عدة مرات، مما أدى إلى وفاته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة، التي أجرت تحقيقاتها ووجهت للمتهم تهمة القتل العمد؛ وعلى إثر ذلك، تمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد.