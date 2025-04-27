استمرار أعمال تطوير وصيانة الحدائق والمتنزهات بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تواصل إدارة الحدائق والمتنزهات بالتعاون مع جهاز التطوير والتجميل أعمالها لرفع كفاءة المسطحات الخضراء والحدائق العامة، وذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة مع احتفالات أعياد الربيع وزيادة أعداد الوافدين إلى المحافظة.

وشملت الأعمال الجارية قص وتهذيب عدد كبير من أشجار الفيكس والنخيل بمدخل مدينة الإسماعيلية الصحراوي، إلى جانب صيانة 25 فدانًا من المسطحات الخضراء ورفع المخلفات وقص النجيل وتهذيبه عند مدخل الطريق الدائري بحي ثالث الإسماعيلية.

كما تواصلت أعمال صيانة المسطحات الخضراء بطول الجزيرة الوسطى بمنطقة الشيخ زايد، بطول 3 كيلومترات.

وأكدت تغريد أبوالسعود، مدير إدارة الحدائق والمتنزهات ومدير جهاز التطوير والتجميل بالمحافظة، أن العمل مستمر وفق الخطة الزمنية الموضوعة، حرصًا على الحفاظ على المسطحات الخضراء، وتقديم أفضل صورة للمحافظة أمام زوارها خلال موسم الأعياد.