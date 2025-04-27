خطر على المواطنين.. تحرك عاجل لتأمين كوبري الزوايدة بمحور المحمودية بالإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أنهى حي المنتزه أول في الإسكندرية، تركيب ولحام الأجزاء المفقودة من السور الحديد لكوبري مشاة الزوايدة بمحور المحمودية "شريان الأمل"، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

رصدت غرفة عمليات حي المنتزه أول شكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد فقدان أجزاء من السور الحديد لكوبري مشاة أعلى محور المحمودية بمنطقة الزوايدة، ما يشكل خطر داهم على المارة.

وأوضحت المهندسة، سحر شعبان، رئيس الحي، أنه جرى تأمين الكوبري بالكامل من خلال تنفيذ أعمال لحام وتركيب حديد بديل، حفاظًا على سلامة المارة ومنعًا لأي مخاطر محتملة.

وأضاف رئيس حي المنتزه أول، أنه يجري المتابعة المستمرة لكافة الشكاوى والملاحظات الواردة عبر منصات التواصل الاجتماعي والصفحة الرسمية للحي، بما يحقق الصالح العام، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.