دماء في بيت العائلة.. شاب يقتل شقيقه وزوجة أبيه بالمنيا والمحكمة تعاقبه

المنيا- جمال محمد:

أحالت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، أوراق متهمًا بقتل شقيقه وزوجة والده في إحدى قرى مركز بني مزار شمال المحافظة، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا.

وكانت عقدت جلسة المحكمة اليوم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين، وائل محمد فريد، ومحمد أحمد الشحات، ومحمد كمال ضيف الله، وأمانة سر ماهر محمد حسن، وخالد محمد الغني، ومحمد مصطفى هارون.

واستعرضت الجلسة أمر الإحالة الصادرة من النيابة العامة، مع الإطلاع تقرير الطب النفسي الذي أكد سلامة المتهم، واستمعت لمرافعات الدفاع، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر يونيو المقبل، للنطق بالحكم .

وجاء إحالة أوراق المتهم "م.ح.ح"، عامل، في القضية رقم 59017 لسنة 2024، والمقيدة برقم 2682 لسنة 2024 كلي شمال المنيا، بتهمة قتل شقيقة "أ" عامل، وزوجة أبيه "ث، ز"، 53 سنة، ربة منزل، بسبب خلافات أسرية بينهم، مما دفعه للتعدي عليهم طعنًا بالسكين.

وتعود الواقعة إلى 11 يوليو من العام الماضي بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة، يفيد قيام عامل بقتل شقيقه وزوجة أبيه أثناء نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات أسرية.

انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين قيام "محمود ح" 30 سنة، بقتل شقيقه "أ"19 سنة، وزوجة أبيه "ثناء ز" 44 سنة، ربة منزل، وذلك بسبب خلافات أسرية بينهما، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي عليهما بسلاح أبيض، وطعنهما في الصدر والرقبة وأنهى حياتهما في الحال.

جرى ضبط المتهم، ونُقلت الجثتين إلى مشرحة مستشفى بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.