أوهمها بالزواج.. السجن 7 سنوات لمدرس اعتدى على طالبة بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، بمعاقبة "هـ.أ.ع"، مدرس، بالسجن 7 سنوات مع مصادرة المستندات المضبوطة وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لإدانته بالتعدي جنسيًا على طالبة قاصر عدة مرات، وذلك في الحكم الصادر برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، وعضوية المستشارين ياسر أبو العينين بركات، وطارق محمد هريدي، وسكرتارية محمد البغدادي.

تعود تفاصيل القضية رقم 12464 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يتهم المدرس بالاعتداء الجنسي، حيث كشفت التحقيقات قيام المتهم بالتعدي على المجني عليها "م.ن.ج"، طالبة بالثانوي الصناعي، بغير قوة أو تهديد، مستغلًا حداثة سنها كونها لم تبلغ 18 عامًا، وصفته الوظيفية كمشرف على مشروعها المدرسي.

تبين من التحقيقات أن المتهم تقرب من الطالبة متظاهرًا بالحب، واستغل حالتها النفسية السيئة نظرًا لمعاناة والدتها من المرض، موهمًا إياها بالزواج ليتمكن من التعدي عليها عدة مرات، وعقب تقنين الإجراءات وتحرير المحضر اللازم، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.