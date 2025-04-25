قصور الثقافة بجنوب سيناء توثق التراث غير المادي في الطور وسانت كاترين - صور

جنوب سيناء- رضا السيد:

قامت بعثة ميدانية من الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية بوزارة الثقافة، بزيارة محافظة جنوب سيناء، لتوثيق التراث الثقافي غير المادي في مدينتي الطور وسانت كاترين، ضمن فعاليات احتفالات ذكرى تحرير سيناء، وضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في حفظ وتوثيق التراث الثقافي المصري.

وقالت منيرة فتحي، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، إن فريق الباحثين المتخصصين بتوثيق التراث بالمحافظة برئاسة الدكتورة الشيماء الصعيدي، مدير عام أطلس المأثورات الشعبية، قام بتسجيل عناصر التراث غير المادي المناطق المستهدفة، والتي تتمتع بثراء ثقافي نادر ناتج عن التفاعل الخلاق بين الإنسان والبيئة عبر الزمن..

وأوضحت مدير الفرع في تصريح اليوم، أنهم قاموا بتوثيق عناصر متعددة مثل القضاء العرفي، والأكلات الشعبية، والحرف اليدوية، فضلًا عن المعتقدات المرتبطة بالأولياء والقديسين.

وأكدت أنه جرى تنفيذ هذه الخطوة في إطار خطة هيئة قصور الثقافة لرصد وحصر عناصر التراث الشعبي في مختلف ربوع مصر، وفي توقيت يتزامن مع احتفالات الدولة بذكرى تحرير سيناء، تأكيدًا على أهمية استعادة الوعي الثقافي والهوية الوطنية المتجذرة في أرض الفيروز.

وأشارت إلى أنه جرى تنفذ الفعاليات ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة الدكتور شعيب خلف، كون تراث سيناء مثالًا فريدًا لتلاقي الثقافات يجمع بين تراث الوافدين والبدو، ما يمنحه طابعًا خاصًا من التنوع والثراء.