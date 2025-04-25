من القلب إلى الأورام.. طبيبان بالزقازيق يكافحان الألم بالكشف المجاني

الشرقية - ياسمين عزت:

في لفتة إنسانية نبيلة تجسد أسمى معاني مهنة الطب، سطّر طبيبان من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، نموذجًا فريدًا في البذل والعطاء، حيث كرّسا عيادتيهما للكشف الطبي المجاني عن طيب خاطر، متخذين من الآية الكريمة "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا" شعارًا لمبادرتهما الإنسانية، وسعيًا خالصًا لوجه الله.

ففي منطقة كفر الزقازيق البحري، فتح الدكتور محمد عبد العزيز البدري، أخصائي أمراض القلب والقسطرة، أبواب عيادته لجميع المرضى، سواء كانوا قادرين أو غير قادرين، ليقدم لهم الكشف الطبي دون تحميلهم أعباء التكاليف الباهظة، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قام بتوفير خدمة إجراء اشعات القلب بتكلفة رمزية للغاية.

وعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالإضافة إلى لافتات واضحة تزين جدران عيادته، أكد البدري، استقبال الحالات غير القادرة مجانًا تمامًا، مع تخصيص مبلغ رمزي قدره 40 جنيهًا فقط للمقتدرين.

كما حرص على توفير أجهزة أشعة القلب الضرورية، مثل جهاز الإيكو، داخل عيادته بأسعار زهيدة تخفف عن المرضى مشقة البحث عن مراكز خارجية وتكاليفها المرتفعة، مؤكدًا أن الطب رسالة إنسانية سامية يتمنى أن يكون أهلاً لحملها وأدائها على أكمل وجه.

وفي سياق متصل، سار على نفس الدرب الدكتور محمد رشوان، ابن مدينة الزقازيق، الذي سخّر علمه وعيادته لخدمة المحتاجين والمرضى، معلنًا عبر لافتات بارزة على جدران عيادته عن تقديم الكشف الطبي بالمجان.

وخصّ الدكتور رشوان في مبادرته الإنسانية الأيتام والفقراء ومرضى ضمور المخ، بالإضافة إلى الحالات المحولة من مستشفى 57357 لعلاج السرطان، مؤكدًا استمراره في تقديم هذا الدعم طوال حياته ما دام حيًا، وذلك في رسالة مؤثرة وجهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولافتات داخل عيادته بالزقازيق.