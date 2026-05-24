كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الساعات المقبلة، إذ يسود طقس ربيعي حار خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحتى شمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، في حين تنخفض درجات الحرارة ليلًا لتسود أجواء معتدلة إلى مائلة للبرودة على مختلف الأنحاء.

وأوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن البلاد تشهد صباحًا تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

كشفت "الهيئة" تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد وجاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

أضاف "البيان" أن هناك نشاطًا ملحوظًا للرياح على بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بسرعات تتراوح بين 30 و40 كم/س، وقد تعمل على إثارة الرمال والأتربة في مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وأجزاء من جنوب البلاد، خاصة أسوان وأبو سمبل على فترات متقطعة.

ولفتت "الأرصاد" إلى وجود فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، مع ظهور سحب منخفضة على أجزاء من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها رذاذ غير مؤثر.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في ختام بيانها ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة، واتباع التعليمات والإرشادات الجوية، مع متابعة النشرات الدورية الصادرة عنها لتحديثات حالة الطقس.

