سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 24-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية أمس السبت.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر، بحلول التعاملات المسائية السبت 23-5-2026، مقارنة بمستواه مع منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 24-5-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7789 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6815 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5841 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 54520 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.74% إلى نحو 4509 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.