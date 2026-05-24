ترفع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، درجة الجاهزية داخل 6 مواقع للذبح، استعدادًا لاستقبال أضاحي المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وتعليمات جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الداخلة.

4 مجازر ونقطتا ذبيح

وتشمل الاستعدادات تجهيز مجزر موط المطور، ومجزر الجديدة، ومجزر الراشدة، ومجزر القصر، إلى جانب نقطة ذبيح غرب الموهوب، ونقطة ذبيح المعصرة، بما يضمن تقديم خدمة منظمة وآمنة للمواطنين طوال أيام العيد.

خدمة مجانية تحت إشراف بيطري

وأوضح المهندس جهاد المتولي رئيس مركز الداخلة، أن المجازر ونقاط الذبح المعتمدة جرى تجهيزها بالكامل لاستقبال الأضاحي مجانًا خلال عيد الأضحى، تحت الإشراف الكامل للأطباء البيطريين والأطقم المعاونة، مع دعم المواقع بفرق العمل اللازمة لضمان انتظام الخدمة.

وأشار إلى أن الفرق البيطرية تتولى إجراء الفحوصات اللازمة على الماشية واللحوم، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بما يحافظ على صحة المواطنين ويمنع تداول أي لحوم غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

مناشدة للمواطنين

وتهيب الوحدة المحلية بمركز ومدينة الداخلة بالمواطنين الالتزام بالذبح داخل المجازر ونقاط الذبح المعتمدة، وعدم الذبح في الشوارع، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة، والاستفادة من خدمة الكشف البيطري المجاني على الأضاحي.

وخصصت الوحدة المحلية أرقامًا للتواصل مع غرف العمليات والإدارة البيطرية بالداخلة وهي: 01282886665، و0922822684.