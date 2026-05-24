تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، الأحد، محاكمة 124 متهمًا في القضية رقم 12924 لسنة 2024 جنايات التجمع، المعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، في إطار نظر القضية المتداولة أمام المحكمة.

تفاصيل التحقيقات مع 124 متهمًا في قضية "الهيكل الإداري للإخوان"

وكان أمر الإحالة قد تضمن اتهام المتهمين بتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل الدستور والقوانين، والإضرار بمؤسسات الدولة، إلى جانب اتهامات لبعضهم بتمويل الإرهاب.