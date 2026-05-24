أعلن الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بمطروح، خروج جميع المصابين في حادث تصادم سيارة مياه بعدد من السيارات بمدينة مطروح من المستشفى، عقب تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم الإسعافات اللازمة.

وأكدت مديرية الصحة بمطروح في بيان صحفي الأحد، أن الحادث الذي وقع مساء السبت لم يسفر عن وجود أي حالات وفاة بين المواطنين.

متابعة ميدانية ورفع درجة الاستعداد

وتفقد وكيل وزارة الصحة قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى مطروح العام، يرافقه الدكتور حلمي أغا وكيل المديرية، والدكتور شريف كامل مدير إدارة المستشفيات، لمتابعة الخدمات المقدمة لـ 10 مصابين استقبلهم المستشفى.

وجاءت الجولة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين وتذليل أي عقبات تواجههم.

تفاصيل الحالة الطبية والإجراءات العلاجية

كشفت الفحوصات الطبية أن جميع الحالات كانت تعاني من سحجات وكدمات متفرقة، مع وجود اشتباهات بكسور في القدم أو اليد، وجرى التعامل معها وفق أحدث بروتوكولات الطوارئ.

وتأكد وكيل الوزارة من توافر فصائل الدم ببنك الدم التخزيني، وجاهزية أقسام العناية المركزة وعمليات الطوارئ، مع تقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم قبل مغادرتهم المستشفى.

حضور رسمي وبرلماني لمتابعة الحادث

شهد مستشفى مطروح العام حضور كل من النواب عمر إدريس هيبة، وأحمد جمعة بدر، وأسماء عبد القادر، بالإضافة إلى الدكتور علي غيط وكيل وزارة التضامن، وممثلي المجتمع المدني.

ووجه وكيل الصحة الشكر للفريق الطبي والإداري بمستشفى مطروح العام على التدخل السريع، وحثهم على مواصلة التفاني في العمل لتقديم خدمة طبية متميزة لسكان المحافظة وزائريها.

غرفة الأزمات وتنسيق الدعم

أكد الدكتور أحمد رفعت استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان مديرية الصحة للربط بين كافة المستشفيات التابعة وتقديم الدعم على مدار الساعة.

وتهدف الغرفة إلى متابعة الموقف الميداني وتذليل أي معوقات فور وقوعها، بما يضمن تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية لائقة لأبناء مطروح وزائريها بمختلف المراكز الطبية التابعة للمديرية.