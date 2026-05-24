كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن التزام إيران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب يعد أحد أبرز عناصر الاتفاق المقترح مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز.

وبحسب الصحيفة الأمريكية واسعة الانتشار، فإن المقترح لم يحسم بعد آلية التخلص من المخزون النووي الإيراني، على أن ترحل التفاصيل إلى جولة لاحقة من المفاوضات المرتبطة بالبرنامج النووي.

وقالت المصادر، إن إصدار إيران بيانا عاما يلتزم بالتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب يمثل خطوة حاسمة لإنجاح الاتفاق، خصوصا في ظل مخاوف إدارة الرئيس دونالد ترامب من معارضة جمهورية داخل الكونجرس.

أضافت الصحيفة، أن إيران كانت ترفض في البداية إدراج ملف مخزون اليورانيوم ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، قبل أن يبلغها المفاوضون الأمريكيون عبر الوسطاء بأن واشنطن ستنسحب من المحادثات وتستأنف الحملة العسكرية إذا لم يتم تضمين هذا البند.

ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين، أن المخططين العسكريين عرضوا على ترامب خلال الأيام الماضية خيارات لقصف منشأة موقع أصفهان النووي، إذ يعتقد أن الجزء الأكبر من مخزون اليورانيوم الإيراني مخزن تحت الأرض.

ومن بين السيناريوهات التي جرى بحثها استخدام قنابل خارقة للتحصينات لتدمير المخزون النووي المدفون، فيما ناقشت الإدارة الأمريكية سابقا خيار تنفيذ عملية كوماندوز أمريكية إسرائيلية لاستعادة اليورانيوم، قبل أن يتراجع ترامب عن الموافقة على العملية بسبب المخاطر الكبيرة.

أشارت الصحيفة إلى أن إيران تمتلك حاليا نحو 970 رطلا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وفق تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضحت أن أحد الخيارات المطروحة يتمثل في نقل المخزون إلى روسيا، على غرار ما جرى في الاتفاق النووي لعام 2015، أو خفض نسبة التخصيب إلى مستويات لا تسمح بإنتاج سلاح نووي.

وأضافت أن الاتفاق يتضمن أيضا الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة، مع ربط جزء كبير منها بصندوق إعادة إعمار لا يمكن لطهران الوصول إليه بالكامل إلا بعد التوصل إلى اتفاق نووي نهائي، بهدف ضمان استمرارها في المفاوضات، وفقا لسكاي نيوز.