إعلان

محافظ المنيا يهنىء الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ43 لتحرير سيناء

10:02 م الأربعاء 23 أبريل 2025

للواء عماد كدواني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا- جمال محمد:

بعث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء الغالية.

وجاء في نص البرقية: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا أن أبعث لفخامتكم أرق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء الغالية أعادها الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بمزيد من التقدم والازدهار، داعياً الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق، ويسدد على طريق الحق خطاكم".

كما بعث محافظ المنيا برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وكبار رجال القوات المسلحة، والوزراء وكبار رجال الدولة.

وأعرب المحافظ عن خالص التهاني لأبناء وأهالي المحافظة وشعب مصر العظيم، مؤكدًا على تقديره واعتزازه بجميع أبناء القوات المسلحة البواسل، الذين يواصلون بذل الجهد والتضحيات من أجل رفعة الوطن واستقراره.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا محافظ المنيا يهنىء الرئيس السيسي الذكرى الـ43 لتحرير سيناء ذكرى تحرير سيناء الاحتفال بذكرى تحرير سيناء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

فرصة أخيرة.. كيف تشتري شهادة الـ27% في الإجازة قبل وقفها الأحد؟
مع تذبذب السعر.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ شعبة الذهب تجيب