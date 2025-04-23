محافظ المنيا يهنىء الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ43 لتحرير سيناء

المنيا- جمال محمد:

بعث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء الغالية.

وجاء في نص البرقية: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا أن أبعث لفخامتكم أرق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء الغالية أعادها الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بمزيد من التقدم والازدهار، داعياً الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق، ويسدد على طريق الحق خطاكم".

كما بعث محافظ المنيا برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وكبار رجال القوات المسلحة، والوزراء وكبار رجال الدولة.

وأعرب المحافظ عن خالص التهاني لأبناء وأهالي المحافظة وشعب مصر العظيم، مؤكدًا على تقديره واعتزازه بجميع أبناء القوات المسلحة البواسل، الذين يواصلون بذل الجهد والتضحيات من أجل رفعة الوطن واستقراره.