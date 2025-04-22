القبض على شخص ذبح شقيقه وأصاب زوجته وشقيقته في أسيوط

أسيوط - محمود العجمي:

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط القبض على رجل خمسيني يُدعى "فتحي.م.م"، بعد ارتكابه جريمة قتل بحق شقيقه الأصغر، واعتدائه على زوجة القتيل وشقيقتهما بسلاح أبيض، في منطقة غرب البلد التابعة لحى غرب مدينة أسيوط.

وفقًا لبلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة، أفاد شهود عيان بقيام المتهم بذبح شقيقه "سيد.م" (31 عامًا) الذي يعمل فنّيًا بإحدى شركات الغاز الطبيعي، عقب عودته من نزهة مع زوجته، ثم طعن زوجته وشقيقته أثناء محاولتهما التدخل لإنقاذه.

أظهرت التحريات الأولية التي أشرف عليها المقدم علي نصر، رئيس مباحث قسم أول أسيوط، أن الجاني قدم من القاهرة وتربص بالمجني عليه في محيط منزل العائلة. وبمجرد رؤيته، باغته بعدة طعنات متفرقة ثم أجهز عليه بقطع رقبته.

وأصيبت زوجة المجني عليه وشقيقته بطعنات نُقِلتا على إثرها إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، بينما أودعت جثة القتيل بمشرحة مستشفى الشاملة.

تعود دوافع الجريمة إلى خلاف عائلي بين الأشقاء، إذ طالب المتهم ببيع منزل الأسرة الذي لا تتجاوز مساحته 35 مترًا، رغم أن والدهم لا يزال على قيد الحياة، وهو ما قوبل بالرفض من باقي الإخوة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيق في ملابسات الحادث.