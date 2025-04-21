"فسيخ وخضرة".. أهالي كفر الشيخ يقضون شم النسيم فى حديقة صنعاء -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت حديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ، إقبالًا كبيرًا من أهالى المحافظة لقضاء أجازة شم النسيم وسط الطبيعة الخلابة وسط اصطحابهم بعض المأكولات كأسماك الفسيخ المملحة والسردين والخضراوات لتناول وجبات الإفطار والغداء في جو من البهجة والسعادة داخل الحديقة.

واستقبلت الحديقة الآلاف من الزوار من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وسط متابعة من إدارة الحديقة بقيادة محمد مصطفى عيسى، مدير الحديقة للاحتفال بيوم شم النسيم، والاستمتاع بمشاهدة حديقة الحيوان والألعاب ووسائل الترفيه الموجودة بالحديقة.

وتشهد الحديقة وجود نافورة وشلالات مياه وحمام سباحة وفندق ومطعم متميز والمسطحات الخضراء بالحديقة، وتأمينها بكاميرات مراقبة رئيسية في مدخل الحديقة ومحيطها تعمل على مدار الساعة لتوفير سبل الراحة، ومراقبة الخدمات المقدمة لزوار الحديقة.

وكانت غرفة العمليات من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وغرف العمليات بكافة مراكز ومدن بشكل دائم، تواجد الأهالى بالحدائق والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع قطاعات ومناطق المحافظة وخاصة المستشفيات ومرفق الإسعاف.

كما واصلت حديقة صنعاء، تقديم الخدمات للزوار ورفع مستوى النظافة والإنارة بالحديقة تحت إشراف محمد مصطفي، مدير حديقة صنعاء.