محافظ الدقهلية يتفقد ممشى كورنيش المنصورة وحدائق ومتنزهات جمصة في شم النسيم -صور

الدقهلية-رامي محمود:

أعرب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن سعادته بتوافد أهالي وأبناء الدقهلية، على الحدائق العامة والمتنزهات والميادين احتفالا بشم النسيم وعيد الربيع، متمنيا للجميع قضاء أفضل الأوقات خلال إجازتهم.

كما أعرب المحافظ، عن تقديره لجهود الجهاز التنفيذي في بذل الجهود لتوفير الخدمات بمختلف أنواعها لاهالينا في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة للاستمتاع بقضاء مناسبة سعيدة.

وهنأ محافظ الدقهلية أهالي المحافظة بعيد القيامة وعيد شم النسيم، متمنيا للجميع قضاء أوقات تملؤها البهجة والسرور، مؤكدا أن المحافظة اتخذت كافة التدابير اللازمة لقضاء المواطنين إجازاتهم وعيدهم بكل سهولة ويسر في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وأكد أن ثقته كبيرة في جميع أبناء الدقهلية في الحفاظ على الممتلكات العامة والحدائق والمتنزهات فهي ملك لهم ولابنائهم للتنزه فيها وقتما شاؤوا.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية، ممشى كورنيش المنصورة بمنطقة توريل، كما تفقد شاطئ وكورنيش مدينة جمصة والمتنزهات والحدائق العامة والميادين، يرافقه الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس المدينة، معربا عن سعادته بالمستوى الجمالي الذي وصلت إليه المدينة.

وأكد أن الجهود ما زالت مستمرة في أعمال تطوير ورفع كفاءة المدينة وجعلها من المدن السياحية التي يرتادها المواطنون من مختلف محافظات مصر.

ووجه محافظ الدقهلية لرئيس مدينة جمصة بمتابعة تواجد فرق الإنقاذ الشاطئية، وجاهزية غرفة الطوارئ لاستقبال أي شكاوى على مدار 24 ساعة، والعمل على توفير جميع أوجه الرعاية والراحة للمواطنين من أبناء جمصة وزوارها وضيوفها.

والتقى مرزوق، المواطنين واستمع إليهم مؤكداً أنه لا يدخر جهدا في توفير جميع الخدمات اللازمة.