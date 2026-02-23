روى اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء الأسبق، ذكريات نشأته في صعيد مصر وتجربته المهنية في أخطر مراحل مواجهة الإرهاب، مؤكدًا حرصه الدائم على غرس القيم الأصيلة في أسرته رغم طبيعة عمله المضنية.

وقال قمصان، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في فقرة "حبايب الدار" ضمن برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، إنه نشأ في إحدى قرى محافظة المنيا، وعاش وسط أهلها وتشرب عاداتهم وتقاليدهم الأصيلة، موضحًا أنه كان من أوائل دفعته الدراسية، وهو ما أتاح له فرصة التعيين في القاهرة.

وتابع مستشار رئيس الوزراء الأسبق أن هذا الانتقال كان من محطات الحظ الكبرى في حياته، خاصة بعدما تعرف على زوجته وتزوجها، وأنجب توأمًا هما أحمد وسمر، مؤكدًا أن التوازن بين العمل والأسرة كان دائمًا في مقدمة أولوياته.

وأشار اللواء رفعت قمصان إلى أن اختياره العمل في المجال الأمني لم يكن صدفة، بل جاء انطلاقًا من قناعته الراسخة بأهمية حماية أمن الوطن ومنع أي استهداف له.

وأوضح قمصان أنه بدأ العمل في مجال الأمن العام ثم الأمن السياسي منذ عام 1977، وهي الفترة التي شهدت بداية ظهور تنظيمات متطرفة شديدة العنف، بدءًا من تنظيم "التكفير والهجرة"، وتبعها ظهور تنظيمات أخرى أكثر عنفًا، وصولًا إلى حادث اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، مؤكدًا أنه تابع مختلف هذه التنظيمات بأشكالها وأفكارها عن كثب.

وأكد اللواء رفعت قمصان أن الدين الإسلامي الحنيف يحث على القيم الجميلة والسلوك القويم، مشددًا على أن ما تمارسه الجماعات الإرهابية من عنف وتطرف يمثل فكرًا منحرفًا بعيدًا كل البعد عن صحيح الدين.

واستطرد مستشار رئيس الوزراء الأسبق قائلًا إن المواجهة الأمنية كانت ضرورية لحماية المجتمع من شرور هذه التنظيمات، لكن المواجهة الفكرية كانت لا تقل أهمية لتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تستغلها الجماعات المتطرفة لتجنيد الشباب.

واختتم اللواء رفعت قمصان حديثه بالتأكيد على أنه كان حريصًا طوال مسيرته المهنية على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل الأمني بما يحمله من مسؤوليات وضغوط، وبين واجباته الأسرية.

وأوضح قمصان أنه سعى بكل جهد إلى غرس القيم والتقاليد الأصيلة في أبنائه، وكان يولي هذا الجانب اهتمامًا كبيرًا إلى جانب مسيرته المهنية، مؤكدًا أن الأمن الحقيقي للمجتمع يبدأ من بناء أسرة متماسكة تعتز بقيمها وهويتها.

