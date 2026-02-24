انعقدت الجلسة الأولى لمجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية، بدعوة من الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، وذلك بتشكيله الجديد.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة التعليم الجامعي في مصر، مثمنًا الدعم الذي تقدمه للجامعات، لافتًا إلى أن رؤية الدولة للتوسع في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تأتي انطلاقًا من كونه أحد أهم دعائم التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة على فلسفة الجامعات الأهلية التي تعتمد على تقديم تجربة تعليمية متكاملة ومتميزة تستند إلى تطوير البرامج الأكاديمية وربطها بمتطلبات العصر ودعم الشراكات الدولية، بما يحقق تحسين جودة التعليم العالي وتعزيز تنافسية الخريج المصري، بما يصب في تحقيق اقتصاد المعرفة كأحد أهداف الدولة الرئيسية.

واستعرض الوزير نشأة الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، مقدمًا الشكر لكل الجهود السابقة التي تمت حتى الوصول إلى إنجاز هذا الملف، مثمنًا جهود الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لبدء هذه الفكرة، وكذلك مقدمًا الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق لجهوده في متابعة عمل الملف، كما ثمن جهود فرق العمل بكل الجامعات الحكومية التي انبثقت عنها جامعات أهلية.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أهمية متابعة تنفيذ الرؤية السياسية في ملف الجامعات الأهلية، بأن تكون متصلة ومنفصلة في ذات الوقت عن الجامعات الحكومية، والحفاظ على التواصل والتكامل بين الجامعتين، مع مراعاة أن تحقق الجامعات الأهلية أهدافها من مواكبة البرامج الدراسية الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، لافتًا إلى ضرورة متابعة التغيرات الكبيرة التي حدثت في سوق العمل، وتأهيل الخريجين بمهارات وجدارات المستقبل.

وشدد الوزير على أهمية الشراكات الدولية، والتحول الرقمي، وتحقيق التكامل مع قطاع الصناعة، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على التوازن بين ارتباط الجامعات الأهلية بنظيراتها الحكومية واستقلال تجربتها التعليمية، إلى جانب تطوير الهياكل الإدارية وتشكيل مجالس أمناء متنوعة تجمع بين الأكاديميا والصناعة، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا تقديم كل الدعم للجامعات الوليدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية لمواصلة نجاحها في تقديم إضافة قوية لمنظومة التعليم العالي المصرية، وكذلك الاهتمام بوضع سياسة تسويقية شاملة للتعريف بالجامعات المصرية على المستوى الإقليمي والدولي، بما يعزز رؤية جعل مصر قبلة تعليمية بالشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين دعم الدولة للجهود الرامية لتحسين جودة التعليم العالي، مشيدًا بالجامعات المصرية التي تمتلك تاريخًا عريقًا، وتضيف بمساهمة قوية من خلال عملها كبيوت خبرة تمتلك بنية تحتية وبشرية عظيمة، تساهم في ملفات التنمية المختلفة، معربًا عن تمنياته بأن تحقق تجربة الجامعات الأهلية الحفاظ على الجودة والسمعة الأكاديمية القوية للجامعات الحكومية التي انبثقت عنها، وأن تكون إضافة متميزة لمنظومة التعليم العالي المصرية، وتحقق تميزًا عالميًا بخريجيها.

ومن جانبه، ثمَّن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، العلاقة القوية التي تربط بين الجامعات والمحافظة، والتعاون والتكامل بينهما في جميع الملفات، وخاصة في خدمة المحيط الجغرافي، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة تضم ثلاث جامعات عريقة، وهي: عين شمس، والأزهر، والعاصمة (حلوان سابقًا)، لافتًا إلى تاريخ التعاون الكبير بين المحافظة والجامعات الثلاث في الكثير من الملفات لتطوير البيئة وخدمة المجتمع، وتقديم استشارات علمية في كافة الملفات الحيوية، إلى جانب دورها التعليمي، ومشاركتها في تقديم خدمات طبية لأبناء المحافظة.

واستعرض الدكتور محمد ضياء زين العابدين الأهداف الاستراتيجية لجامعة عين شمس الأهلية، مشيرًا إلى بدء العمل في أربع كليات، وهي: الطب، والهندسة، وكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وكلية الأعمال، لافتًا إلى العديد من البرامج والتخصصات الدراسية التي تقدمها بما يتوافق مع معايير الجودة والتميز الأكاديمي الذي تتميز به جامعة عين شمس كجامعة رائدة إقليميًا ودوليًا في التعليم الذكي، تجمع بين التميز الأكاديمي والابتكار التكنولوجي، وأكد أن الجامعة الأهلية تستند على إرث جامعة عين شمس العريق والممتد لأكثر من 75 عامًا، مشيرًا إلى أنه تم الاهتمام بتوسيع الشراكات الدولية مع عدد من الجامعات الدولية المرموقة، وكذلك تحرص الجامعة على دعم الابتكار وريادة الأعمال، فضلا عن الاهتمام بتطوير الكادر الإداري.

وأشار رئيس الجامعة إلى الثقة المجتمعية في جامعة عين شمس الأهلية والتي انعكست في الإقبال الطلابي، لافتًا إلى الحرص على إتاحة الفرصة للطلاب المتميزين بما يتماشى مع معايير الجودة التعليمية للجامعة.

وخلال الجلسة الإجرائية، تم اختيار الدكتور محمد عوض تاج الدين رئيسًا لمجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية، والدكتورة سوزان القليني نائبًا لرئيس مجلس الأمناء.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد تكشف طقس الأسبوع حتى 28 فبراير وأمطار وانخفاض الحرارة

الصحة: فحص 4.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة "المقبلين على الزواج"

آليات التسعير بالمستشفيات الخاصة في طلب إحاطة بالبرلمان.. و4 مقترحات لضبط الأسعار والرقابة