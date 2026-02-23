قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن ما حدث مؤخرًا من قرارات تتعلق بإلغاء احتفالات تعامد الشمس في معبد أبو سمبل يثير اهتمامًا وانتباهًا كبيرين، ويستدعي القلق والتساؤل حول مدى دراسة هذه القرارات ومراعاة آثارها وتداعياتها، وما إذا كانت الحكومة المصرية تأخذ في اعتبارها جميع العوامل المحيطة قبل اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

وأضاف "عيسى" خلال فيديو عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أن القرار بالغ الدهشة، إذ يُلغى الاحتفال بهذه الظاهرة العلمية الفريدة احترامًا لشهر رمضان، متسائلًا عن المنطق الكامن وراء هذا القرار، وعن مدى احترامه للعلم والمكانة الحضارية لمصر القديمة.

وأوضح الإعلامي، أن تعامد الشمس على تماثيل رمسيس في معبد أبو سمبل يُعتبر معجزة مصرية تتكرر مرتين في العام، يوم 22 فبراير و22 أكتوبر، وأن الضوء يدخل غرفة المعبد لتسطع على التماثيل الـ4 لرمسيس ورع وأمون رع، بينما يظل التمثال الرابع في الظل، وهو تعبير عن عظمة ودقة العلم والفن والهندسة والفلك والمكانة العقلية للمصري القديم.

وأشار إبراهيم عيسى، إلى أن هذا الحدث كان محل اهتمام كبير حتى بعد نقل المعبد بسبب السد العالي، إذ تم الحفاظ على الظاهرة الكونية بدقة، مؤكدًا أن القرار بإلغاء الاحتفالات باسم "احترام شهر رمضان" غريب وعجيب، ولا يفسر منطقيا، ويضر بالاهتمام العالمي والاحتفاء بالعلم المصري القديم.

وتابع "عيسى" أن القرار لم يأتِ بناء على طلب التيار الإسلامي أو أي جماعات دينية، بل هو تصرف من الحكومة المصرية، معربًا عن دهشته من أن الجهات المسؤولة مثل: وزارة الآثار والسياحة والهيئات المعنية لم تلتزم بالحفاظ على هذا الحدث العلمي والثقافي والحضاري، معتبرًا أن هذا التصرف يعصف بالمشاعر والعواطف قبل العقل والمنطق.

وأكد الكاتب الصحفي، أن الغاء الاحتفالات لم يسبق له مثيل في احترامه للشهر الكريم، موضحًا أن الحضارة المصرية القديمة ليست وثنية أو معادية للدين، بل هي حضارة عظيمة تعكس فكرًا علميًا متقنًا.

وأشار إبراهيم عيسى، إلى أن القرار أثر على الحدث السياحي والثقافي والاقتصادي المرتبط بالاحتفال بتعامد الشمس، الذي يجذب سنويًا من 3000 إلى 8000 زائر، ويشكل فرصة للفخر بالمصري القديم، مؤكدًا أن المنع ليس له أي مبرر ديني أو علمي أو اقتصادي.

وشدد على أن الحكومة المصرية، بما فيها وزارة الآثار والسياحة، تتحمل مسؤولية هذا القرار، مؤكدًا أن استمرار هذا التزلف الديني والنفاق السياسي سيضر بالهوية الوطنية والثقافة والمكانة العلمية لمصر، وأنه يجب مساءلة المسؤولين فورًا لإعادة الاحتفالات والحفاظ على الحدث العظيم.

واختتم الإعلامي إبراهيم عيسى، تحليله بالتأكيد على أن القرار بإلغاء الاحتفال بتعامد الشمس في معبد أبو سمبل خلال شهر رمضان هو خطوة غير مفهومة، تمس الحضارة المصرية والعلم المصري، وتفرض قرارات ارتجالية على الشعب، داعيًا إلى إعادة النظر فيها فورًا لضمان احترام التاريخ والعلوم والفخر الوطني.

