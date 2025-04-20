إعلان

طوابير على شراء الفسيخ قبل شم النسيم بالبحيرة -فيديو وصور

03:34 م الأحد 20 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أسواق الأسماك المملحة بالبحيرة
  • عرض 8 صورة
    أسواق الأسماك المملحة بالبحيرة3
  • عرض 8 صورة
    أسواق الأسماك المملحة بالبحيرة1
  • عرض 8 صورة
    طوابير على شراء الفسيخ قبل شم النسيم بالبحيرة2
  • عرض 8 صورة
    أسواق الأسماك المملحة بالبحيرة2
  • عرض 8 صورة
    طوابير على شراء الفسيخ قبل شم النسيم بالبحيرة1
  • عرض 8 صورة
    طوابير على شراء الفسيخ قبل شم النسيم بالبحيرة4
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

تشهد أسواق محافظة البحيرة، اليوم الأحد، زحامًا شديدًا على شراء الفسيخ، لتناوله خلال عيد شم النسيم.

ورغم ارتفاع أسعار الفسيخ، عن مثيلتها قبل أسابيع خلال عيد الفطر، بزيادة 40 جنيها في الكيلو الواحد، اصطف المواطنين في طوابير طويلة للشراء.

يقول الصعيدى - تاجر فسيخ: " موسم شم النسيم دخل علينا السنة دى بعد موسم عيد الفطر علطول، والناس رغم كده أصرت تشتري برضه لأنها عادة اتعودوا عليها، مينفعش شم نسيم من غير فسيخ".

ويقول أشرف الصعيدي - تاجر فسيخ:" أسعار الفسيخ عندي بـ 340 و 360 للكيلو، والزيادة مش بإيدينا، هو طبيعة الموسم ده بيبقى أغلى وقت في السنة لأننا بنشتري السمك غالي".


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة البحيرة شراء الفسيخ عيد شم النسيم أسعار الفسيخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أول بنك يخفض العائد على حساباته بعد قرار المركزي خفض الفائدة
قبل وقف العمل بها.. بنكا الأهلي ومصر يتيحان شراء الشهادة الـ27% عبر الإنترنت البنكي بالإجازة
صيِّفوا بالنهار فقط.. موعد انتهاء موجة الحرارة وعودة البرودة مجددًا