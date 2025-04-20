طوابير على شراء الفسيخ قبل شم النسيم بالبحيرة -فيديو وصور

البحيرة - أحمد نصرة:

تشهد أسواق محافظة البحيرة، اليوم الأحد، زحامًا شديدًا على شراء الفسيخ، لتناوله خلال عيد شم النسيم.

ورغم ارتفاع أسعار الفسيخ، عن مثيلتها قبل أسابيع خلال عيد الفطر، بزيادة 40 جنيها في الكيلو الواحد، اصطف المواطنين في طوابير طويلة للشراء.

يقول الصعيدى - تاجر فسيخ: " موسم شم النسيم دخل علينا السنة دى بعد موسم عيد الفطر علطول، والناس رغم كده أصرت تشتري برضه لأنها عادة اتعودوا عليها، مينفعش شم نسيم من غير فسيخ".

ويقول أشرف الصعيدي - تاجر فسيخ:" أسعار الفسيخ عندي بـ 340 و 360 للكيلو، والزيادة مش بإيدينا، هو طبيعة الموسم ده بيبقى أغلى وقت في السنة لأننا بنشتري السمك غالي".



