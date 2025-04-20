محافظ جنوب سيناء يزور كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ لتهنئة الأنبا أبوللو -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

قام الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، بزيارة كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وكان في استقباله نيافة الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، وعدد من الآباء الكهنة وقيادات الكنيسة بالمحافظة.

وأعرب المحافظ، عن خالص تهانيه للإخوة الأقباط، مؤكدًا عمق روابط الوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري مسلمين ومسيحيين في نسيج وطني واحد.

وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز التآخي بين أبناء الوطن، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا نموذجًا للتسامح والمحبة.

ومن جانبه، أعرب الأنبا أبوللو، عن تقديره لحرص المحافظ على المشاركة في الاحتفال وتقديم التهنئة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس روح المحبة والتآلف التي تميز محافظة جنوب سيناء.

رافق المحافظ خلال الزيارة الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، وعدد من أئمة الأوقاف، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، في مشهد يجسد روح المحبة والتسامح التي يتميز بها الشعب المصري.