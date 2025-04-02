تدخل جراحي عاجل يعيد شاب سقط من قمة جبل في سوهاج للحياة - صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

نجح فريق طبي بمستشفى الطواريء بجامعة سوهاج بمدينة سوهاج الجديدة في إنقاذ حياة شاب عمره ١٦ عامًا سقط من قمة الجبل المجاور لمعبد أتريبس الأثري، من ارتفاع حوالي ٤٠٠ متر من سطح الأرض، بسبب عاصفة ترابية شديدة والتي أدت إلى سقوطه.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج إن مستشفى الطواريء والذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة يُعد من أكبر المستشفيات الجامعية التي تقوم بالتدخل العاجل لإنقاذ الحالات الحرجة والطارئة، والتي لا يتوفر لها الخدمات الطبية بالمنطقة المحيطة، والحد من تحويلها إلى المستشفيات البعيدة بالمحافظات الأخرى للمحافظة على حياة المريض، حيث نجح فريق طبي في إنقاذ حالة شاب كاد أن يفارق الحياة عقب سقوطه من قمة الجبل ليتم التعامل معه بشكل سريع من فرق طبية على مستوى عالي من المهارة.

وأوضح الدكتور مجدى القاضي، عميد كلية الطب، أنه تم تجهيز المريض بصورة فورية عقب وصوله المستشفى في حالة خطرة وتم دخوله غرفة العمليات وإجراء عدد من العمليات الجراحية الصعبة، وعقب الانتهاء منها تم نقل المريض إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج والمتابعة.

وقال الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إن الحالة كانت تعاني من كسور في عظام الجمجمة وتهتك واضح وكسور متعددة بمقلة العين، إلى جانب اضطراب في درجة الوعي وعدة جروح قطعية متعددة بالوجه، موضحًا أنه تم إجراء عملية بعظام الجمجمة ورفع العظام المنخفسة، وإعادة هيكلة مقلة العين وتثبت العظام المفتتة بواسطة شرائح ومسامير ميكروسكوبية.

ضم الفريق الطبي من قسم جراحة المخ والأعصاب كلًا من محمد عبد السميع، محمد راغب، محمد أحمد حسن، ومن قسم التجميل أحمد البدري، أسامة محمود، ميرنا محسن، ومن قسم التخدير آية العطيفي، أحمد مختار، أحمد أبو النجا، ريهام رجب، محمد سيد، مينا مجدي.