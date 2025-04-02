وكيل صحة جنوب سيناء يتابع العمل بالمنشآت الصحية خلال إجازة العيد

جنوب سيناء – رضا السيد:

قام الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بجولة مرورية على المنشآت الصحية لمتابعة سير العمل بها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتأكد من تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على أعلى مستوى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتقديم خدمة صحية آمنة لكافة المواطنين المقيمين بالمحافظة والقادمين إليها.

وتضمنت الجولة زيارة مكتب صحة شرم الشيخ، ومكتب صحة دهب، وتابع تواجد كافة القوى البشرية خلال نوبتجية إجازة العيد، والاطمئنان على سلسلة التبريد والطعوم والأمصال المتواجدة بها، وكذلك متابعة تسجيل حالات المواليد والوفيات، وحالات الأمراض المعدية وتسجيلها، وأيضًا تسجيل المخالطين لتلك الحالات.

ووجه وكيل الوزارة على ضرورة القيام بالواجبات على أكمل وجه، والحرص على تقديم خدمات صحية تليق بالمواطنين، وحسن معاملتهم، مؤكدًا على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الصحية التابعة المديرية، لضمان تقديم خدمات مميزة للمترددين عليها.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أشرف فوزي، مدير الطب الوقائي بالمديرية، وعضوية كلاً من الدكتور أحمد صابر، مدير المتابعة والمكتب الفني، والدكتور عاطف عفيفي، مدير الصيدلة، وأحمد علي، مراقب أول الأوبئة بالمديرية، للمرور على مستشفى ابو رديس المركزي، والتأكد من تواجد الفرق الطبية خلال إجازة العيد على مدار الـ 24 ساعة، وكذلك التأكد من توافر الطعوم والأمصال وأكياس الدم ومشتقاتها.

وأكد على توافر كمية كافية من المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المنشآت الصحية، وتوافر اشتراطات مكافحة العدوى وتنفيذ سياستها، تواجد العاملين ب خلال نوبتجية العيد.