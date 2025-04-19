محافظ جنوب سيناء يلتقي عواقل وشباب بدو مدينة سانت كاترين -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

التقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عددًا من عواقل وشباب البدو، اليوم السبت، على هامش جولته بمدينة سانت كاترين، للاستماع إلى آرائهم ومتطلباتهم، ومقترحاتهم لحلها، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

وأكد المحافظ، أن مكتبه مفتوح دائمًا للجميع لمناقشة كافة المتطلبات والاطروحات، بشرط الجدية وتجهيز الطلبات مع طرح حلول لها مما يسهل في سرعة اتخاذ القرار المناسب.

وقدم المشايخ والعواقل والشباب، الشكر للمحافظ لاهتمامه بملفات التقنين التي ساهمت بدرجة كبيرة في إنهاء العديد من التحديات.