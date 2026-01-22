كشف لغز جثث الملاحات الأربعة بالإسكندرية.. الأب متهم بقتل أبنائه

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، لغز العثور على 4 جثامين ملقاة بالملاحات بمنطقة كرموز، حيث تبين أن الضحايا أشقاء، وأن والدهم هو المتهم الأول بتنفيذ الواقعة والتخلص من جثامينهم بالقرب من الطريق الساحلي.

لغز الجثامين الأربعة

بدأت الواقعة ببلاغ يفيد العثور على جثث مجهولة الهوية داخل الملاحات بدائرة قسم شرطة كرموز، وفور انتقال الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، تم فرض كردون أمني واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج الجثامين ونقلهم إلى المشرحة لتوقيع الكشف الطبي وتحديد سبب الوفاة.

التحريات وكاميرات المراقبة

نجح فريق البحث الجنائي في تحديد هوية الضحايا، حيث تبين أنهم 4 أشقاء.

وبفحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع العثور على الجثث وتتبع المترددين على الطريق الساحلي، توصلت التحريات إلى اتهام والدهم بارتكاب الجريمة وإلقاء جثامينهم في منطقة الملاحات.

الإجراءات القانونية

وكانت الأجهزة الأمنية قد كثفت جهودها فور تلقي البلاغ بالقرب من طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي، بمشاركة ضباط وحدة مباحث القسم وسيارات الإسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الجريمة .

