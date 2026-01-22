مصرع عامل بناء سقط من الطابق السادس بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقى عامل بناء، اليوم، مصرعه اليوم الخميس، إثر سقوطه من من ارتفاع 6 طوابق بأعلى عقار تحت الإنشاء، بمدينة إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة.

تبلغ من شرطة النجدة، بسقوط عامل بناء، من أحد العقارات، أمام الإدارة التعليمية، بمدينة إيتاى البارود، ووفاته في الحال.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة محمد أحمد سعد، 27 عام، عامل بناء، ومقيم دمنهور، عقب اختلال توازنه أثناء العمل بأعلى العقار، وسقوطه أرضًا، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته في الحال.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى إيتاى البارود، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.