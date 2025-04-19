بعد سقوط عارضة مرمى على طفل.. إغلاق 28 مركز شباب في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

قرر هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، غلق 28 مركز شباب على مستوى المحافظة، لحين توافر عوامل الأمن والسلامة عقب مراجعة تقارير اللجان الفرعية المشكلة بذات الشأن.

وأكد مدير عام الشباب والرياضة، إحالة المخالفات والتقارير التي لاحظتها اللجان للشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومحاسبة المقصرين، وعدم التهاون معهم.

وأشار إلى فتح ملاعب الهيئات الشبابية التي توافرت بها عوامل الأمن والسلامة عقب مراجعة تلك العوامل، وإتاحة تلك الملاعب لممارسة النشاط واستقبال الرواد والأعضاء مع التشديد على مراجعتها لعوامل الأمن والسلامة بصفة مستمرة طوال فترة ممارسة الرياضة والأنشطة بها.

يأتي ذلك على خلفية مصرع طفل يدعى "مازن.أ.ص"، 10 أعوام، داخل مركز شباب قرية بلفيا التابعة لمركز بني سويف، إثر سقوط عارضة مرمى عليه أثناء لهوه داخل المركز.