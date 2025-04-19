تعميم نظام البوكليت في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا بجميع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، بعد الحركة التي تم الإعلان عنها على مستوى المحافظة، لمناقشة آلية تنفيذ التعليمات الصادرة من الوزارة بالنهوض بالعملية التعليمية في الفترة المقبلة.

جاء ذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، وبحضور تامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية.

في مستهل الاجتماع، رحب مصطفى عبده، بالحضور مهنئا المديرين والوكلاء الجدد على الثقة التي أوكلت إليهم، وأكد على أهمية هذه اللقاءات الدورية في تعزيز التواصل بين المديرية وجميع الإدارات التعليمية التابعة لها، مشددًا على ضرورة التعاون المستمر لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

وأكد وكيل الوزارة، على ضرورة المتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب بالمدارس، والالتزام بالكثافات الطلابية المحددة، وتحديد مواعيد ثابتة لأولياء الأمور للقاء المعلمين بالمدارس عقب كل امتحان شهري لمتابعة مستوى أبنائهم الطلاب.

كما ناقش مدير تعليم القليوبية، تعميم نظام البوكليت في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، وذلك طبقا لتوجيهات وزير التربية والتعليم في هذا الشأن، وتدريب جميع الطلاب على نماذج البوكليت، لأهمية هذا النظام في الحد من فرص الغش، وتحقيق العدالة بين الطلاب.

وشدد على مراجعة كافة الإجراءات الخاصة بالاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية العام الدراسي لجميع مراحل النقل والشهادة الإعدادية، كما شدد حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل الفصول من قبل الطلاب والمعلمين خلال الحصص الدراسية للحفاظ على تركيز الطلاب وحسن سير العملية التعليمية.

وأكد الانتهاء من أعمال دهان الفصول وصيانة المدارس في الوقت المحدد، ودعم مبادرات التشجير داخل المدارس لتهيئة بيئة تعليمية نظيفة وجذابة، كما أكد على عدم إجراء أي امتحانات خلال الأعياد أو المناسبات الدينية احتراما للشعائر والخصوصيات المجتمعية، والتأكيد على دور مديري الإدارات في التعاون المستمر مع مديري المدارس لتنفيذ هذه التوجيهات بأعلى مستوى من الكفاءة .

كما وجه بضرورة إطلاق مسابقات دورية لأفضل مدرسة وأفضل فصل وأفضل أداء طلابي وتعليمي، وتكريم المعلمين والطلاب المتميزين بما يحفز على الإنجاز والتميز، والتأكيد على ضرورة تفعيل اللقاءات التوعوية حول نظام البكالوريا ومواصلة عقد ندوات ولقاءات لشرح نظام البكالوريا الجديد لأولياء الأمور والطلاب وتقديم كافة أشكال الدعم التوعوي لضمان فهم النظام والتعامل معه بفعالية.

وفي ختام اللقاء، أعرب "عبده"، عن ثقته الكبيرة في قدرة القيادات الجديدة على إحداث نقلة نوعية في الأداء متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.