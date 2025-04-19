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وفاة نقيب صيادلة المنوفية الدكتور مصطفى سلام

06:09 م السبت 19 أبريل 2025

الدكتور مصطفى سلام

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المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت نقابة الصيادلة في محافظة المنوفية، مساء اليوم السبت، وفاة نقيبها الدكتور مصطفى سلام، ومن المقرر تشييع الجنازة، غدًا الأحد، بعد صلاة الظهر من مسجد المساعي بقويسنا.

ونشرت نقابة الصيادلة بيانًا قالت فيه: "ببالغ الحزن والأسى، ينعي مجلس نقابة صيادلة المنوفية وجموع صيادلة المنوفية وصيادلة مصر أجمع، الدكتور مصطفى محمد سلام نقيب صيادلة المنوفية، والذي وافته المنية اليوم السبت الموافق 19/4/2025، وستشيع الجنازة غدًا الأحد الموافق 20/4/2025، بعد صلاة الظهر من مسجد المساعي بقويسنا، والعزاء بالسرادق المقام بأرض سلام خلف صيدلية الإسراء بقويسنا، كما يُقام عزاء النقابة الرسمي بمقر نقابة صيادلة المنوفية، بقاعة المؤتمرات يوم الثلاثاء 22/4/2025، من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا".

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نقابة الصيادلة المنوفية وفاة الدكتور مصطفى سلام مسجد المساعي
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