غرفة طوارئ بجنوب سيناء لمتابعة التأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم

جنوب سيناء – رضا السيد:

عقد الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم السبت، اجتماعًا لمتابعة خطة التأمين الطبي الخاصة بتغطية احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع بكافة مدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأكد مدير فرع الهيئة خلال الاجتماع، على تشكيل لجان للمرور على المنشآت الطبية لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالتأمين الطبي للاحتفالات، ومواصلة كافة الفرق الطبية والإدارية عملها بكل كفاءة، وجاهزية المستشفيات والوحدات والمراكز لاستقبال أي حالات طارئة على مدار الـ 24 الساعة.

وقال مدير فرع الهيئة، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية للتواصل مع كافة الغرف الفرعية بجميع مدن المحافظة على مدار أيام الاحتفالات، والتأكيد على متابعة انتظام العمل بالمنشآت التابعة للفرع من خلال الاجتماع مع مديري المنشآت ومديري الإدارات الفنية للاطمئنان على سير العمل بكفاءة تامة، والتأكيد على توافر جميع المستلزمات الطبية، وكذلك الخدمات خلال فترة الأعياد والإجازات.

وأوضح أنه جاري تكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين، إضافة إلى متابعة أرصدة الأدوية و المستلزمات الطبية، وآلية تسجيل البيانات المتعلقة بالمرضى، ومراجعة سجلات نقاط الفرز، ومدى انتظام العاملين بالمنشأة، والتزامهم بمعايير الجودة والسلامة ومكافحة العدوى.