فسحة ببلاش.. دليلك لأماكن الترفيه المجاني في شرم الشيخ يوم شم النسيم -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

تستقبل مدينة شرم الشيخ زوارها في شم النسيم بأجواء احتفالية ومقومات سياحية متنوعة، وتتيح لهم فرصة الاستمتاع بـ"فسحة ببلاش" في ثلاث مناطق حيوية لا تتطلب أي تكلفة للاستمتاع بأجوائها وعروضها.

خليج نعمة

يعد خليج نعمة من المناطق الرئيسية للجذب السياحي بشرم الشيخ، ويضم كافة احتياجات السائحين من مجمعات وأسواق ومطاعم، والنوادي الليلية لاستقطاب السائح الأجنبي، ويوجد به نحو 100 فندق بمستويات مختلفة تبدأ من ثلاث نجوم وحتي 5 نجوم، ويشتهر ليلًا بالصخب ويتيح للسائحين التنزه داخل المنطقة الحرة، وعلى ممشى البحر.

سوهو سكوير

"سوهو سكوير"، هو منطقة ساحرة تجمع بين الروح اللندنية والمصرية، ويشتهر بتنظيم عروض ترفيهية "عروض النار، مغنيين، رقص شرقي وموسيقى، وباليه وسيرك" و يقدمها فنانين من كافة أنحاء العالم، كونه عبارة عن مجمع مطاعم ترفيهي، إضافة إلى العروض الأسبوعية على المسرح الرئيسي، وعروض النافورة الراقصة الشهيرة بداية من الساعة 6 مساءً، وهي عبارة عن عرض مائي راقص مع ألعاب نارية يتم إطلاقها في الهواء بشكل متجانس مع أغاني مشهورة، بمجموعة من اللغات المختلفة.

السوق التجاري القديم

يمثل "السوق التجاري القديم" أو "شرم المايا" ملاذًا مجانيًا لاستكشاف عبق التاريخ والمنتجات المحلية والهدايا التذكارية، ويشبه خان الخليلي بأزقته الضيقة المتعرجة المزدحمة بالمحلات الصغيرة الملونة، التي تعرض تشكيلة واسعة من البضائع، والمشغولات اليدوية والهدايا التذكارية، والتوابل العطرية والمنتجات المحلية، مثل "السجاد اليدوي، الأقمشة المطرزة، الحقائب المصنوعة من الجلد الطبيعي، العطور الشرقية، الحلي والمجوهرات الفضية، المنتجات النحاسية، الملابس التقليدية مثل الجلابيات والملابس المصرية التراثية التي تتميز بالألوان الزاهية والتطريزات الجميلة، والهدايا التذكارية، مثل التماثيل الصغيرة والقطع الفنية التي تعكس تاريخ وثقافة مصر.