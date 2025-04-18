مصرع سيدة أسفل عجلات القطار في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقيت سيدة مجهول الهوية مصرعها، بعدما صدمها القطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد أمام مزلقان عزبة حسن حلمي في نطاق مركز الفشن جنوب بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، باصطدام القطار بسيدة مجهول الهوية في العقد الخامس من العمر، أمام مزلقان عزبة حسن حلمي بالقرب من الكوبري الجديد بمركز الفشن، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان الحادث، وتبين العثور على جثة لسيدة بها عدة إصابات في مختلف أنحاء الجسم، كما تبين أنه أثناء عبورها شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمها أحد القطارات، ولا تحمل أي أوراق ثبوتية و متعلقات.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.