جثة و3 مصابين في تصادم ميني فان ونقل محملة بالعمالة الزراعية بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، في حادث تصادم اليوم الجمعة، بين سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية مع أخرى ميني فان على طريق الخدمات بالكيلو 71 الصحراوي "القاهرة – الإسكندرية"، بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

دفعت هيئة الإسعاف بـ 3 سيارات لموقع الحادث وتبين وفاة يوسف إبراهيم سيد خليفة، 17 عامًا، وإصابة كل من: أحمد فوزي السيد خليفة،27 عامًا، ومقيم بجناكليس، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن وما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات، وعبدالرحمن أنور حمد، 20 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وفارس عبدالعال، مصاب بجروح وكدمات".

نقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم و أودعت جثة المتوفى ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.