الحديقة النباتية بأسوان تتزين لاستقبال زوار شم النسيم وعيد الربيع -صور

أسوان – إيهاب عمران :

أنهت الحديقة النباتية بأسوان، استعداداتها لاستقبال زوار شم النسيم وعيد الربيع، حيث تعد الحديقة المزار السياحى المفضل لأهالى اسوان وزائريها لقضاء يوم شم النسيم، والاستمتاع بجمال الحديقة وموقعها الفريد وسط نهر النيل.

وقال الدكتور عمرو محمود ، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، إن الحديقة واحدة من أهم المزارات السياحية بأسوان، وهي أكبر متحف نباتي مفتوح، وتضم أكثر من 800 نوع من النباتات النادرة والأشجار المعمرة الاستوائية وشبه الاستوائية.

وأضاف أن الاستعدادات لاستقبال عيد الربيع وشم النسيم بدأت مبكرا، حيث قمنا بإجراء صيانة لجميع مرافق الحديقة من "دورات المياه ومشايات وبرجولات ومقاعد خشبية وصناديق قمامة" وكذلك عمل بعض الأشكال الجمالية بالحديقة من الخامات الطبيعية ،وبأيدي مهندسين وعمال الحديقة، كالمقاعد والمناضد الخشبية، وكذلك أشكال جديدة رائعة من قصارى نباتات الزينة و تم عمل بعض اللوحات الإرشادية، إلى جانب إجراء العمليات الزراعية المختلفة من قص للأسوار وتهذيب الأسيجة النباتية و تقليم الفروع الجافة والنظافة العامة.

وناشد مدير الحديقة الزائرين الحفاظ على نظافة وجمال الحديقة، وإلقاء المخلفات فى صناديق القمامة المخصصة لذلك.

وأنهى مدير الحديقة حديثه لـ"مصراوي"، بأن الحديقة النباتية أو جزيرة النباتات كما يسميها أهالي أسوان تفتح أبوابها يوميا لإستقبال الزائرين من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءً، ويعتبر الوصول للحديقة متعة مستقلة حيث يتم الوصول إليها عبر رحلة بالمراكب فى نهر النيل، ويوجد مرسى خاص للحديقة بجوار نادى التجديف على بعد 300 متر من محطة قطارات أسوان.