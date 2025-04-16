بعد 20 عامًا من الإهمال.. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير الكورنيش السياحي- فيديو وصور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من أعمال تطوير كورنيش بورسعيد، الذي لم يشهد أي تطوير منذ قرابة 20 عامًا.

وشدد المحافظ، خلال جولته، على فتح الطرق المؤدية للكورنيش و الموازية له، وإزالة كافة التعديات والمخالفات التي تشوه المظهر الحضاري موجها بدراسة تنفيذ ممرات لعبور سيارات الإسعاف والمطافئ إلى الكورنيش في حال وقوع أي طارئ، لافتا أن خطة تطوير الكورنيش السياحي ستجرى على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى من أمام نادي الصيد وحتى مجمع المطاعم، وتبدأ المرحلة الثانية من أمام مجمع المطاعم وحتى نهاية الكورنيش.

وأشار إلى أنه سينفذ تصميم موحد لكافة الكافتيريات بطول الشاطئ بما تشمله من توحيد الارتفاعات والأسطح العلوية، وتحديد مداخل ومخارج الكافتيريات، مع الالتزام بتنفيذ المسطحات الخضراء "لاند سكيب" على مسافات واحدة من الكافتيريات، موجها بوضع خطة زمنية محددة تضمن سرعة الإنتهاء من أعمال تطوير الكورنيش السياحي في أقرب وقت.

وتشمل أعمال تطوير كورنيش بورسعيد أيضًا إقامة مقاعد و"برجولات" على أعلى مستوى، و ترميم السور الحجري ووضع إضاءات مخفية، و ترميم سلالم الشاطئ وإقامة أعمدة ديكورية، ورفع كفاءة دورات المياه و"الأدشاش" على أعلى مستوى، وأعمدة الإضاءة بطول الشاطئ من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية، وإضافة مسار للجري وأجزاء ترفيهية، فضلا عن وضع تصور كامل لفرض النظام والأمن بشاطئ بورسعيد.