"الموتوسيكل دخل في النخلة".. مصرع شاب وإصابة آخر في حادث ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شخص مصرعه، و أصيب آخر في حادث تصادم دراجة بخارية بنخلة، في نطاق مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث اصطدام دراجة بخارية بنخلة، أمام مدخل عزبة عمرو التابعة لقرية أقفهص بدائرة مركز الفشن، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع " عيد.ع.م"، 47 عامًا، و إصابة "ربيع.س.ر"، 20 عامًا، كدمات بالوجه و الرأس، ويقيمان مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفشن المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.