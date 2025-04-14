مصرع ربة منزل في مشاجرة مع زوجها بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

لقيت ربة منزل مصرعها في مشاجرة مع زوجها بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بسبب خلافات زوجية، وتم نقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد إصابة ربة منزل في مشاجرة مع زوجها، وجرى نقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم والعلاج.

انتقلت على الفور قوات الشرطة والبحث الجنائي برئاسة المقدم محمد عماد، رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، وتبيّن من المعاينة المبدئية والتحريات الأولية إصابة "سماح ع. ذ"، 47 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية المنشأة الصغرى، في مشاجرة مع زوجها "محمود ع. ذ"، 40 سنة، موظف، بسبب خلافات زوجية بينهما، وجرى نقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصي فاقدة الوعي، وخضعت للعلاج منذ تاريخ 24/2/2025 حتى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى، وجرى نقلها إلى مستشفى بنها التعليمي لاتخاذ اللازم والتصريح بالدفن من قبل جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.