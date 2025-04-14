"أكلة فرعونية" تتصدر موائد شم النسيم.. زحام على ملوحة أسوان الشهيرة -صور وفيديو

أسوان – إيهاب عمران:

تشهد أسواق محافظة أسوان، إقبالًا كبيرًا من المواطنين والزائرين على شراء "الملوحة الأسواني" الشهيرة، التي تعد طبقًا رئيسيًا لا غنى عنه على موائد المصريين في احتفالات شم النسيم.

وتتميز ملوحة أسوان بنكهتها الفريدة التي تكتسبها من الأسماك النيلية، والتي تختلف في مذاقها عن الأنواع البحرية المنتشرة في محافظات الوجه البحري.

ويحرص العديد من زائري أسوان على اقتناء كميات من هذه الملوحة كهدايا مميزة للأهل والأقارب والأصدقاء، بينما يعتبر موسم شم النسيم الذروة في مبيعاتها، حيث تتصدر موائد الأسر المصرية في هذا اليوم الاحتفالي.

يقول محمد يوسف، أحد أصحاب محلات بيع الملوحة بأسوان، إن الملوحة هي "الأكلة الرسمية" للمصريين في شم النسيم، مؤكدًا على أصولها الفرعونية وارتباطها بتقاليد هذا اليوم. ويضيف أن تناولها مع البصل والخس يمثل جزءًا أساسيًا من هذه العادة المتوارثة.

ويوضح يوسف أن أشهر أنواع الملوحة في أسوان هي "كلب البحر"، التي سميت بهذا الاسم نظرًا لأسنانها الحادة، ويتراوح وزن السمكة الواحدة منها بين 2 و 3 كيلوجرامات. كما يشير إلى الإقبال الكبير على "ملوحة الراية" و"الملوحة المخلية"، خاصة الأخيرة لكونها جاهزة للأكل ولا تحتاج إلى تنظيف.

وعن الأسعار، أكد يوسف أنها في متناول الجميع، حيث تبدأ من 150 جنيهًا للكيلو وتصل إلى 300 جنيه حسب حجم ونوع السمك.